Deshalb sollte Unterwäsche nach einem Jahr entsorgt werden

Manche Accounts sprechen sogar von einer maximalen Tragezeit von 6 Monaten. Was hat es damit auf sich? Muss man Unterhosen regelmäßig aussortieren?

Hartnäckige Bakterien in Unterhosen

Eine Studie soll Antworten auf dieses Mysterium geben, welches derzeit zahlreiche Nutzer auf Social Media verunsichert. Die von dem Mikrobiologen Dr. Charles Gerba im Fachmagazin "Journal of Infection" veröffentlichte Untersuchung zeigt, dass bestimmte Keime auch nach dem Waschen bei hohen Temperaturen im Stoff haften bleiben. Diese sammeln sich beim häufigen Tragen an und vermehren sich durch die Feuchtigkeit und Wärme in den Untiefen der Unterwäsche. Doch sind diese Bakterien auch gefährlich für die eigene Gesundheit?