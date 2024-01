Hygiene, fünf vor zwölf

Nachdem die Weltuntergangsuhr nun wieder auf kurz vor zwölf steht – Forscher sagen konkret 90 Sekunden – möchte man die letzten eineinhalb Minuten mit Erfreulichem füllen. Die Nachrichtenlage bietet freilich wieder ein Alternativprogramm in Form einer Hiobsbotschaft, die an die Anfänge der Pandemie erinnert. Klopapiermangel! Der Verein für Konsumentenschutz hat in einer Langzeitbeobachtung festgestellt: Toilettenpapier in Österreich wird weniger. Blattgröße und Anzahl der Blätter verringerten sich seit 1991 signifikant. Der Preis hingegen stieg. In Anbetracht dessen muss man dankbar sein, dass die Österreicher laut einer (anderen) Studie nicht zu Europas Duschmuffeln gehören. In Italien und Deutschland steht nicht einmal die Hälfte jeden Tag unter der Brause. In Österreich duscht die Mehrheit (56 Prozent) täglich. Und so darf unser kleines Land mit Fug und Recht stolz in die Welt hinausrufen: Wir sind supersauber!