In Österreich wird der Klimabonus jährlich im Frühherbst an berechtigte Bürger und Bürgerinnen ausgezahlt. Während die meisten bereits ihr Geld erhalten haben, warten einige noch immer auf die Überweisung beziehungsweise die Gutscheine. Eine verzögerte Zustellung sollte ab sofort nicht mehr das Problem sein.

Häufige Gründe für eine ausgebliebene Auszahlung:

1. Fehlende oder veraltete Bankverbindungen: Ist die Bankverbindung im System nicht hinterlegt oder veraltet, kann der Bonus nicht automatisch überwiesen werden. In diesem Fall erfolgt eine Zusendung per Brief oder Gutschein, was wiederum längere Wartezeiten bedeutet.

2. Änderungen beim Wohnsitz: Der Klimabonus wird an jene rechtzeitig ausgezahlt, die das ganze Jahr am selben Wohnsitz in Österreich gemeldet sind. Bei kürzlichen Wohnsitzwechseln oder falschen Meldungen kann es zu Verzögerungen kommen, weil die Daten erst aktualisiert werden müssen. In diesem Fall wird die Auszahlung im Frühjahr 2025 erfolgen.