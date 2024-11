Grüne beharren auf Klimabonus: "Sinnvoll sparen statt planlos kürzen"

Laut der Mittelfristprognose des Wifo soll das Wirtschaftswachstum in Österreich in den nächsten fünf Jahren niedriger ausfallen als im Durchschnitt der Eurozonen-Länder, das Budgetdefizit soll sich 2025 auf vier Prozent des nominellen Bruttoinlandsprodukts (BIP) belaufen.

Die Politik müsse dabei unterstützen, klimafreundliche Entscheidungen zu treffen - der Klimabonus sei ein solcher positiver Anreiz. Wer ihn streiche, "verteuert das Leben der Menschen", so der Budgetsprecher. Viel positives Interesse an der Maßnahme hätte es auch aus anderen Ländern gegeben.

Würde man diesen ersatzlos streichen, so komme das einer Steuererhöhung gleich, meinte hingegen Schwarz am Freitag. Schließlich werden die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung dadurch an die Menschen rückverteilt.

Situation "nicht so schlecht"

Die Schuld für die kritische Budgetsituation am Ende der schwarz-grünen Regierungszeit sahen die Politiker nicht bei sich. Beim Budgetieren sei man knapp an der Maastricht-Grenze gewesen, die Konjunktur hätte allerdings trotz eines zusätzlichen Pakets in der Bauwirtschaft nicht in dem Ausmaß angezogen wie erwartet, meinte Schwarz.

Die Situation sei zwar angespannt, aber nicht "so schlecht wie sie teilweise geredet wird." Die Kaufkraft sei für viele zumindest erhalten geblieben oder hätte sich verbessert.

Einen negativen Einfluss auf die Wirtschaftssituation in Europa und Österreich erwartet Kogler durch das Scheitern der Ampelregierung in Deutschland und die neuerliche Präsidentschaft Donald Trumps in den USA. Er plädierte für ein gestärktes Europa - durch gemeinsame Anstrengungen in der Außen- und Sicherheitspolitik, eine stärkere Verankerung von Demokratie und die Fortsetzung der Transformation der Wirtschaft.