Immer mehr Menschen ersetzen Partner und Freunde durch KI

Wie ist es, einen KI-Partner an der Seite zu haben? Was vor einigen Jahren noch als undenkbar abgetan wurde, ist heute für zahlreiche Menschen Realität. Erst kürzlich zeigte eine österreichische Studie von Parship , dass 4 von 10 Österreicher KI-Tools beim Dating einsetzen.

Einsamkeit als treibende Kraft

Viele Menschen suchen in KI-Begleitern Halt, weil sie sich einsam fühlen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass jeder vierte Mensch weltweit unter Einsamkeit leidet. Dabei sind junge Männer am stärksten betroffen. Die WHO warnt sogar vor einer "Loneliness Epidemic" (deutsch: Einsamkeitspandemie). Seit 2010 zeichnet sich nämlich ein Trend der sozialen Isolierung ab, welcher durch die Ausgangsbeschränkungen und Todesfälle während der COVID-19-Pandemie noch verstärkt wurden. In diesem Kontext erscheint die Beliebtheit von KI-Begleitern in einem ganz neuen Licht.