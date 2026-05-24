Eine Hauskatze trat unfreiwillig eine außergewöhnliche Reise an, nachdem sie aus ihrem Zuhause im englischen Braintree entwischt war. Vier Tage war sie verschwunden und überlebte dabei eine rund 24 Kilometer lange Fahrt, eingeklemmt unter einem Auto. Dank ihres Mikrochips konnte die Besitzerin ausfindig gemacht und das Tier schließlich wohlbehalten zu ihrer Familie zurückgebracht werden.

Nach 24-Kilometer-Fahrt: Katze fiel unter Auto hervor Wie die BBC berichtet, fiel der vierjährige Kater "Olaf" unter dem Auto von Abigail Harrison hervor, als diese den Parkplatz ihrer Arbeitsstelle nach einer rund 24 Kilometer langen Fahrt erreichte. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie das Tier beim Hinterreifen herausfällt und davonläuft. "Er muss in der Nähe meines Hauses unter die Motorhaube oder den Radkasten geklettert und eingeschlafen sein. Ich bin die ganze Strecke gefahren, und die arme Katze war unter meinem Auto eingeklemmt", so Harrison.

Dank Mikrochip: Besitzerin gefunden Durch einen glücklichen Zufall handelte es sich bei der Finderin um die stellvertretende Leiterin eines Katzenzentrums der britischen Tierschutzorganisation Cats Protection. Harrison wusste daher sofort, was zu tun war. Gemeinsam mit einer Kollegin gelang es ihr, Olaf einzufangen und in eine Transportbox zu setzen. Mithilfe des Mikrochips konnte die Besitzerin kurze Zeit später ausfindig gemacht werden.

Kater "Olaf" wieder mit Besitzerin vereint Es stellte sich heraus, dass die Besitzerin Hazel Ohler ganz in der Nähe von Harrison wohnt. "Wir sind quasi Nachbarn", erklärte die stellvertretende Leiterin des Katzenzentrums. Ohler, die bereits vier Tage voller Sorge nach ihrem verschwundenen Kater gesucht sowie Vermisstenplakate aufgehängt und Online-Aufrufe gestartet hatte, war außer sich vor Freude: "Ich konnte es nicht glauben, als Cats Protection anrief und sagte, sie hätten ihn wohlbehalten gefunden – vor allem, als ich erfuhr, wie er kilometerweit von zu Hause entfernt unter einem Auto eingeklemmt worden war."