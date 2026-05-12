Ein Video, das von einer Passantin auf der Insel Maui (Hawaii) aufgenommen wurde, sorgt für Fassungslosigkeit in den sozialen Medien. Darin ist zu sehen, wie ein Mann vom Strand aus einen großen Stein auf eine schwimmende Mönchsrobbe wirft. Nun wird gegen den Touristen ermittelt.

Mann zeigte sich unbeeindruckt von möglicher Strafe Es sind erschreckende Szenen aus dem Küstenort Lāhainā, die für Kopfschütteln sorgen. Die 18-jährige Einheimische Kaylee Schnitzer beobachtete den Vorfall zufällig und filmte den Mann, während sie ihn eindringlich aufforderte, das zu unterlassen. Dieser zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Die Strafe sei ihm egal, er sei reich, soll er laut Schnitzer erwidert haben.

Tourist warf großen Stein auf Robbe Der Stein, mit dem der Tourist gezielt auf die Robbe im Wasser war, sei etwa so groß wie eine Kokosnuss gewesen, berichtete Schnitzer. "Er hat ihn direkt auf den Kopf der Robbe geworfen", erinnerte sie sich. In dem Video ist zu sehen, wie der Gegenstand nahe dem Kopf des Tieres landet und die Robbe sich sichtlich erschrocken aufbäumt. Kurz darauf soll sie sich laut ntv auf einen Felsen zurückgezogen haben und dort regungslos verharrt sein. "Die Menschen sollten unsere Kultur respektieren, wenn sie hierherkommen, und das Land respektieren. Dazu gehören auch die Tiere auf dem Land", so die 18-Jährige.

Mönchsrobben sind streng geschützt Schnitzer und weitere Augenzeugen informierten umgehend die Naturschutzbehörde. Die Mönchsrobbe gilt als stark vom Aussterben bedroht und steht unter strengem Schutz. Die Hawaii-Mönchsrobbe zählt zu den weltweit am stärksten gefährdeten Robbenarten. Dem mutmaßlichen Verdächtigen, einem 37-jährigen US-amerikanischen Touristen, drohen daher hohe Geldstrafen und möglicherweise auch eine Gefängnisstrafe. Es ist verboten, die Tiere zu stören, zu belästigen oder ihnen anderweitig Schaden zuzufügen. Die Ermittlungen der Behörden dauern an. Wie ntv weiter berichtet, soll ein Einheimischer den Verdächtigen aufgesucht und ihm mehrere Schläge versetzt haben.

Einheimische empört: Angriff auf Mönchsrobbe "Lani" Bei dem betroffenen Tier handelte es sich um die Mönchsrobbe "Lani", die nach den verheerenden Waldbränden von Lāhainā zu einem Symbol für die Erholung der Insel geworden ist. "Seit Lanis Rückkehr nach Lahaina nach den Waldbränden von 2023 haben Mitglieder des Teams des Bürgermeisters sowie Anwohner sie beobachtet und sich sehr um sie gekümmert, weshalb die jüngsten Ereignisse viele in der Gemeinschaft persönlich berührt haben", heißt es in einem Instagram-Beitrag von Maui County.