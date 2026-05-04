Mehr als nur Kontrolle: Was der Chip bei Haustieren alles kann

Die Mühlen der EU mahlen langsam. In der Vorwoche stimmte das Parlament in Straßburg für die „ersten EU-weit geltenden Standards für die Zucht, Haltung, Rückverfolgbarkeit, Einfuhr und den Umgang mit Katzen und Hunden“.

Kernpunkt dabei ist eine Kennzeichnungs- und Registrierpflicht für Vierbeiner, um den illegalen (Welpen-)Handel einzudämmen. Verkäufer, Züchter und Tierheime haben ab Inkrafttreten der Verordnung vier Jahre Zeit, sich auf das Chippen und den Eintrag in eine nationale Datenbank vorzubereiten. Für private Hundehalter werden die Maßnahmen nach zehn Jahren verbindlich, Katzenbesitzer müssen sie nach 15 Jahren umsetzen – der KURIER berichtete.

„Eine einheitliche Regelung von Portugal bis Zypern ist sinnvoll. Die Übergangsfrist ist aber extrem lang“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach weiß, dass Gesetze allein illegale Geschäftemacherei nicht unterbinden. Es braucht begleitend strenge Kontrollen – an den Grenzen ebenso wie durch die künftigen Halter. Diese profitierten auch im Alltag vom kleinen Transponder unter der Haut ihres Schützlings.

Hunde müssen in Österreich schon jetzt gechippt sein

„In Österreich ist das Chippen von Hunden seit Jahren Pflicht. Auch Katzen, die die Grenze passieren, müssen gechippt sein“, sagt Reitl.