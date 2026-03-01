Samantha Lee Hardin wurde von einem Klingelgeräusch in ihrer neuen Couch stundenlang abgelenkt. Auch ein dumpfes Miauen konnte die TikTokerin vernehmen. Zwar glaubte ihr Mann ihr zuerst nicht, doch kurz darauf erlebte das Pärchen eine Überraschung.

Katze versteckte sich in Couch Am 21. Januar 2026 postete Samantha Lee Hardin ein Video auf TikTok von ihrer neuen Couch, die sie von einem Arbeitskollegen ihres Mannes gekauft hatte. "Mein Mann hielt mich für verrückt, weil ich ihm immer wieder erzählte, dass ich eine Katze hörte ... bis ich sie schließlich auf der Couch fand 😭😂", schrieb die US-Amerikanerin unter das Video, in dem ihr Mann das Sofa zerlegt.

Zwischen einem engen Spalt lugte ein orangefarbenes Kätzchen, das sich in der Couch versteckt hatte. Der Vierbeiner trug ein Halsband mit einer kleinen Glocke dran, was die Klingelgeräusche erklärt. Besonders lustig: Sie gehörte dem Kollegen von Hardins Mann, der die Katze namens Cheeto seit einiger Zeit suchte.

Das Video sammelte mehr als eine Million Views auf TikTok.

Verängstigte Katze war neues Familienmitglied Wie Hardin in einem weiteren Video erklärte, suchte der Arbeitskollege ihres Mannes nach dem Haustier, als sie die Couch abholen wollten. Cheeto war erst vor kurzem ein neues Familienmitglied geworden und daher noch sehr scheu. Deswegen versteckte sich der Vierbeiner in der ersten Zeit gerne auch vor Besuchern.

Der Arbeitskollege ging davon aus, dass die Fellnase sich in der Wohnung versteckt hätte. Doch wie die TikTokerin weiter erzählt, war die Katze bereits bei der Abholung in dem Möbelstück, das knapp eine halbe Stunde in einem Wagen zu ihrem Haus befördert wurde. " Ich habe die Couch bestimmt 15 Millionen Mal umgestellt, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wo ich sie hinstellen sollte", erinnerte sich Hardin zurück. "Danach hörte ich ein Klingeln, das sich wie die Glocke eines Katzenhalsbandes angehört hat." Anschließend stellte sie ihrem Mann eine wichtige Frage: "Bist du dir sicher, dass die Katze nicht in der Couch ist?"