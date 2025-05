Tierpfleger (52) von Känguru in Streichelzoo getötet

Am vergangenen Wochenende wurde der 52-jährige Eric Slate , ein Mitarbeiter eines Streichelzoos , leblos in einem Känguru-Gehege aufgefunden. Laut einem Bericht von News13 führten "mehrere Verletzungen durch stumpfe Gewalt" zum Tod des Tierpflegers.

Eric Slate verbrachte in den letzten Wochen viel Zeit im Gehege , wo er oft mit dem vierjährigen roten Känguru Jack spielte. Sein Bruder Robert Slate erzählte gegenüber News13: "Er stand auf und verbrachte den ganzen Tag hier draußen. […] Ich glaube, das war eine wirklich gute Therapie für ihn."

Todesursache: stumpfe Gewalteinwirkung

Laut dem Horry County Coroner's Office wurde der 52-Jährige mit "multiplen stumpfen Verletzungen" tot in dem Tiergehege aufgefunden. Zudem wies sein Körper mehrere Schürfwunden auf. Der Bruder des Verstorbenen bestreitet, dass das Tier für den Tod verantwortlich sein könnte, da der 52-Jährige habe in den Tagen vor seinem Tod über Brustschmerzen geklagt hatte. "Eric liebte Jack. Er und Jack waren wirklich gute Freunde. Sie haben viel gespielt", so Robert Slate.

Nach der ersten Obduktion stellte sich heraus, dass der Tod nicht durch einen Herzinfarkt, wie zunächst angenommen, sondern durch stumpfe Gewalteinwirkung verursacht wurde.