Maul- und Klauenseuche: Schönbrunn schließt vorsichtshalber Streichelzoo

In Österreich gibt es bisher keine Fälle. Im Bezirk Neusiedl am See erklärte das Gesundheitsministerium die vier Gemeinden Deutsch Jahrndorf, Mönchhof, Nickelsdorf und Halbturn zur Überwachungszone. In dieser werden sämtliche Betriebe durch die Veterinärbehörden überprüft und die darin gehaltenen Paarhufer beprobt. Eine Beobachtungszone, in der Stichproben genommen werden, umfasst die Bezirke Neusiedl, Eisenstadt Umgebung, Mattersburg und Oberpullendorf sowie Eisenstadt.

Sperrzonen auch in Niederösterreich

In Niederösterreich gibt es Sperrzonen im Bezirk Gänserndorf sowie in Gemeinden in den Bezirken Bruck an der Leitha, Mistelbach und Wiener Neustadt. Begrüßt wurden indes auch die eingeleiteten Schritte. „Eine Ausbreitung der hochansteckenden Tierseuche nach Österreich muss mit allen Mitteln gestoppt werden! Dafür braucht es harte Maßnahmen an der Grenze und dafür haben wir uns in den letzten Stunden intensiv im Sinne unserer Bäuerinnen und Bauern eingesetzt“, hielten Niederösterreichs Landesvize Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager (beide ÖVP) in einer Stellungnahme fest.

Keine Einschränkungen weiter westlich

Im Linzer Tiergarten hat man die Maul- und Klauenseuche im Auge, Einschränkungen gibt es noch nicht. "Unsere Tiere werden von unseren Tierärzten überwacht, momentan ist alles in bester Ordnung", sagt die Zoologin auf Anfrage des KURIER. Deshalb sind derzeit noch keine Sperren notwendig.

Das gilt auch weiter westlich, im Salzburger Zoo Hellbrunn, ebenso im Alpenzoo Innsbruck. Dort ist die Maul- und Klauenseuche zwar Thema in den Besprechungen, sagt Direktor André Stadler, Einschränkungen gibt es aber keine: "Auf Tierseuchen muss man immer vorbereitet sein. Wir haben ein gutes Monitoring mit unseren Tierärzten und sind immer in Abstimmung mit den Amtstierärzten."