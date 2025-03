Maul- und Klauenseuche: "Die gefährlichste Tierseuche, die wir kennen"

Sehr selten kommt es zu isolierten Ausbrüchen. Daher überraschte es, dass seit Anfang März zuerst in Ungarn und in der Folge auch in der Slowakei die MKS in mehreren Betrieben nahe der österreichischen Grenze aufgetreten ist. Damit rückt die MKS, wegen ihres Kernsymptoms der Bläschenbildung auch Aphthenseuche genannt, immer näher an Österreich heran.