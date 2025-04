Genick gebrochen: Therapie-Tiere in Streichelzoo erschlagen

Nun wandte sich die Leiterin im Zuge eines Interviews an die breite Öffentlichkeit .

Ein besonders grausamer Fall von Tierquälerei ereignete sich in einem deutschen Streichelzoo eines gemeinnützigen Vereins . Am 3. April wurden dort mehrere Hühner und Meerschweinchen ermordet. Seit einigen Tagen kursieren die heftigen Bilder im Netz.

Zwölf handzahme Meerschweinchen und Hühner starben laut zuständiger Amtstierärztin durch Genickbruch im Außengelände des gemeinnützigen Vereins "sunshine4kids-Oase" in Nordrhein-Westfalen . Das endgültige Untersuchungsergebnis bestätigte den Verdacht: Äußerliche Gewalteinwirkung führte zum Tod der Tiere. Zudem wurde ein blutiger Spaten und ausgerupfte Federn gefunden. Sechs weitere Meerscheinchen werden vermisst.

Verein im Visier

Doch es ist nicht der erste Vorfall, mit dem der Verein fertig werden muss. Seit rund zehn Jahren wird der Verein durch Überfälle, Einbrüche, Cyberattacken und vergiftete Tiere erschüttert. "Es fühlt sich an, als wolle jemand systematisch alles zerstören, was ich mit Herz und Liebe aufgebaut habe", so Schäfer.