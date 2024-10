Welttierschutztag: Billigfleisch-Mängel und Tierquälerei in Österreich

Am 4. Oktober ist Welttierschutztag . Zwar sei das Tierschutzbewusstsein in den letzten Jahren hierzulande gestiegen ist, der Verein Pfotenhilfe ist aber nach wie vor täglich mit "ernüchternden und schockierenden" Fällen konfrontiert.

Immer noch zahlreiche Mängel bei Billigfleisch

Insbesondere billiges Fleisch ist nach wie vor problematisch. Anlässlich des Welttierschutztages veröffentlichte Tierschutz Austria die Ergebnisse eines aktuellen Einkaufstests, der zeigt, dass in mehr als der Hälfte der Fälle kein unabhängiges Gütesiegel bei "Eigenmarken im Billigsegment" aufscheinen, wodurch es automatisch Defizite bei der Kontrolle von Billigfleisch gibt.

"Produkte mit erhöhten Tierschutzstandards bei Billigeigenmarken sind im Handel kein Thema", so die Kritik nach der Erhebung. Denn: An über 20 Standorten in Wien, Niederösterreich und Burgenland wurde kein einziges solches Produkt gefunden. "Tierschutz und Eigenmarken schließen sich für Supermarktketten offenbar aus", so Martin Aschauer von Tierschutz Austria.