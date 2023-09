Diese Entdeckung hat auch hartgesottene Tierschützer schockiert: In einem alleinstehenden Haus in Steinbach am Ziehberg in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) wurden bei einem Großeinsatz der Polizei mit 30 Beamten 44 Hunde aus einem völlig verdreckten Gefängnis befreit.

Im Zuge des Polizeieinsatzes wurden die Tiere in einem Verließ entdeckt, das massiv von Kot und Urin verschmutzt war. Das berichtet die Tierrettung Schabenreith, die beim Einsatz mit anderen Tierschutzorganisationen vor Ort war.

"Die Tiere waren ohne Tageslicht, ohne Zugang zu Nahrung, ohne Wasser oder Frischluft eingesperrt", ist Vereinsobmann Harald Hofner entsetzt, "ich habe schon viel gesehen, aber das war wirklich extremst."

Die 44 in Käfigen eingesperrten Hunde, darunter auch kleine Welpen, seien "in einem erbärmlichen Zustand" aufgefunden worden, schildert die Tierrettung in einer ersten Reaktion: "Sie waren ausgehungert, verängstigt und gezeichnet von Misshandlungen. Viele von ihnen trugen Stachel- und Elektro-Halsbänder."

Illegale Hundekämpfe, eine Festnahme

Im Zuge der Hausdurchsuchung seien dann Videos gefunden worden, auf denen illegale Hundekämpfe zu sehen sein sollen, auch Waffen sollen in dem Haus gefunden worden sein.

Seitens der Polizei wird der Einsatz bestätigt. Der Hundehalter, es soll sich um einen Österreicher handeln, wurde festgenommen. Dieser werde in den nächsten 48 Stunden einvernommen, danach werde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, heißt es seitens der Polizei.