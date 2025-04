Maul- und Klauenseuche: Assistenzeinsatz in Niederösterreich beginnt

In Niederösterreich startet am Montag der Assistenzeinsatz des Bundesheeres für Desinfektionsmaßnahmen an der Grenze wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche (MKS) in der Slowakei und Ungarn. 28 Soldaten kümmern sich dabei um Seuchenteppiche an den Übergängen in Hohenau (Bezirk Gänserndorf) und Berg (Bezirk Bruck an der Leitha). Alle Testergebnisse, auch im Burgenland, sind bisher weiterhin negativ ausgefallen.

Die Seuchenteppiche an den geöffneten Grenzübergängen in Niederösterreich zur Slowakei wurden bisher vom Straßendienst betreut. Am Montagnachmittag soll diese Aufgabe das Bundesheer übernehmen, informierte das Militärkommando Niederösterreich. Der Assistenzeinsatz zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden in den Bezirken Gänserndorf und Bruck an der Leitha war vergangene Woche vom Land angefordert worden.