Zunehmende Wüstenbildung: Kamele stehen vor Comeback in Europa

Mittlerweile erlebt die Kamelzucht durch Tourismus und Nachfrage nach Kamelmilch einen Aufschwung. Ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung schätzt im Fachjournal Applied Sciences , dass heute bis zu 6.000 dieser Tiere am Kontinent leben. Und Kamele könnten angesichts des Klimawandels vor einem Comeback in Europa stehen.

An den Anblick von Neuweltkamelen wie Lamas und Alpakas hat man sich angesichts zahlreicher Zuchtbetriebe hierzulande bereits gewöhnt. Dagegen sieht man die einhöckrigen Dromedare (Camelus dromedarius) und die zweihöckrigen Trampeltiere (Camelus bactrianus), die den Stamm der Altweltkamele bilden, in Europa nur selten.

Römer begannen Nutzung in Europa

Nach der Domestizierung des Dromedars in Südostarabien und des Trampeltiers in Zentralasien wurden die beiden Arten in verschiedene Regionen verbreitet und dienten als Pack-, Zug- und Reittiere. Zudem wurde ihr Fleisch und ihre Milch genutzt. Dromedare kommen traditionell in Ländern Afrikas, des Nahen und Mittleren Ostens sowie Südasiens vor, während Trampeltiere auf Zentralasien beschränkt sind, schreibt ein Team um Elena Ciani von der Universität Bari (Italien) in ihrer Publikation, an der auch Pamela Burger vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien mitwirkte.

Zur Zeit des Römischen Reiches begann ihre Nutzung in Europa. Aufgrund ihrer größeren Geschwindigkeit und Ausdauer als Pferde wurden sie zunächst in die römische Armee aufgenommen, spielten bald aber auch eine Rolle in der kaiserlichen Logistik und als Symbol für Reichtum und sozialen Status. Entsprechend wurden Überreste von Dromedaren, Trampeltieren und ihren Hybriden bei Ausgrabungen römischer Stätten in ganz Mittel- und Südosteuropa gefunden, darunter in Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Österreich, England, Ungarn und der Schweiz.