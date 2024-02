Warum Kamele die Kulturgeschichte vorantreiben

Das kindgerechte Kamel

All das und noch mehr will das Museum nun also niedrigschwellig so präsentieren, dass auch noch junge Besucherinnen und Besucher ihre Freude dran haben. Und tatsächlich ist der Tisch im ersten Raum, in dem man mit den Händen in Alpaka-, Trampeltier- und Dromedarwolle wühlen kann, eine ganz reizende Idee. Auch die niedrig gehängten Texttafeln, die die Neugier auf einzelne Erzählungen lenken, sind gut gelungen – und bieten Anhaltspunkte, die man auf der „Erwachsenenebene“ der Ausstellung leider oft vermisst.