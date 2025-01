Der Klimawandel setzt dem Wald immer stärker zu

War es Kaiserin Maria Theresia um 1750, oder schon viel früher der „letzte Ritter“, Kaiser Maximilian I. 1497 ? Bis heute scheiden sich darüber die Geister, wer den riesigen Föhrenwald im Wiener Becken zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen hat anlegen lassen.

Im Österreichischen Staatsarchiv in Wien findet sich in Akten des Oberjägermeisteramtes eine Notiz, wonach Maximilian I. am 26. Februar 1497 einen Auftrag erließ, nämlich einen Wald am Steinfeld mit Samen aus Nürnberg pflanzen zu lassen.