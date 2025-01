Ausstellung „Touch Nature“ in Linz: Die Natur schlägt zurück

l„Die Klimakrise lässt sich nicht mit Dekreten abschaffen. Diese Ausstellung ist ein Meilenstein und eine der wichtigsten dieses Jahrzehnts.“ Zur Eröffnung von „Touch Nature“ im Linzer Kunstmuseum Lentos findet Christoph Thun-Hohenstein klare Worte. Der ehemalige Diplomat leitete unter anderem das Österreichische Kulturforum in New York und war zehn Jahre lang Direktor des Museums für angewandte Kunst (MAK) Wien.

In Linz ist er zu Gast, weil seine Abteilung im Außenministerium maßgeblich daran beteiligt war, dass die Ausstellung bereits in 12 Kulturforen in Europa und den USA gezeigt wurde. Mit der Inauguration Donald Trumps diese Woche und dem sofortigen Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen bekommt die Schau einen weiteren Schub in Richtung Brisanz und Aktualität.

In Linz soll der vorerst letzte Stopp der Schau sein, die große Zusammenführung aller vorherigen Stationen.