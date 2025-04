2021 brachte er sein letztes Album "Justice" raus, aktuell ist er zurück im Studio und kündigte neue Musikprojekte an. Was ihm dabei oft im Weg steht: Selbstzweifel und seine Überzeugung, nicht genug zu sein. Das äußerte er auch unlängst in einer Instagram-Story : "Die Leute haben mir mein ganzes Leben lang gesagt: 'Wow, Justin, das hast du verdient' und ich persönlich habe mich immer unwürdig gefühlt, als wäre ich ein Betrüger."

Ob er sich deswegen nun musikalische Unterstützung holen will? Mit seinen 294 Millionen Instagram-Fans teilte er am 7. April eine Bildergalerie, die vier verschwommene Fotos enthält. In der Bildunterschrift startete er einen Aufruf: "Dm me if u wanna make music together" (übersetzt: "Schreib mir, wenn du zusammen Musik machen willst").