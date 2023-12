Nach Satire-Artikel: Gmunder Keramik verkauft jetzt Bong

Liebhaber können sich eine Sonderanfertigung mit Personalisierung auf Anfrage holen. Die Wasserpfeife wird voll funktionstüchtig und mit einem Glaseinsatz zum Rauchen geliefert.

Bereits im Sommer erste Prototypen

Gmundner Keramik nutzte den aufgelegten PR-Spaß der Tagespresse im Sommer und präsentierte knapp einen Monat nach dem Artikel die Wasserpfeifen als Kunstobjekte auf der Ausstellung "Changing Frame" von der Academy of Ceramics Gmunden. Einer der Prototypen ging als Schenkung an die Sammlung des Landes Oberösterreich, ein weiterer an das Metropolitan Museum of Art in New York.

Bereits damals hielt man sich die Option offen, mit der Bong in die Serienproduktion zu gehen. Nun kann man sich eine Original Gmundner Keramik Bong um stolze 120 Euro in drei verschiedenen Designs kaufen.