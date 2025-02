Direkt-Kurs auf Absturz und Scheidung? Justin Biebers alarmierender Verfall

Warum brach Bieber Kontakt zu Combs ab?

Der Clip zeigt, wie der Rapper den ehemaligen Teenie-Star im Studio begrüßt. Combs will von Bieber wissen, warum dieser den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. "Was geht, Mann, gehts dir gut?", fragte der Gründer von "Bad Boy Records" im Video. "Ausverkaufte Arenen und alles? Du fängst an, dich anders zu verhalten, oder? Du hast mich nicht angerufen und Zeit mit mir verbracht, wie wir es früher getan haben."

Bieber, der damals etwa 16 Jahre alt war, beginnt zu stottern und antwortet: "Ich meine, du hast während all meiner Projekte und was auch immer versucht, mit mir in Kontakt zu treten – aber du hast nie meine Nummer bekommen."

Combs holt daraufhin sein Handy raus und sagt zu seinem jungen Kollegen: "Ich werde dir meine Nummer sagen."

Die kurze Interaktion beunruhigte einige Fans, die in den sozialen Medien Biebers Verhalten zu analysieren versuchten. Viele bezeichnen das Videomaterial in Summe als "verstörend".

Combs nahm nach diesem Vorfall aber weiterhin Einfluss auf Biebers Leben. So gab der Rapper dem Sänger an dessen 21. Geburtstag seinen ersten Alkohol zu trinken. In einem Video trinken sie gemeinsam Tequila-Shots. "Justin Biebers erster Shot überhaupt", hört man den Musikmogul prahlen.

In andern Clip schenkt Combs Justin Bieber zu seinem 22. Geburtstag eine "Bad Boy Entertainment"-Jacke.