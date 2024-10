Justin Bieber: Verstörender Bühnen-Auftritt schürt Ängste um Gesundheit

Justin Bieber überraschte seine Fans bei einem Konzert des Rappers Don Toliver in Los Angeles mit einem Auftritt.

Der Popstar kehrte am 18. Oktober 2024 nach einer längeren Pause auf die Bühne zurück, um gemeinsam mit Toliver den Song "Private Landing" in der Crypto.com Arena zum Besten zu geben.

"JB sagte nichts ins Mikrofon, kein einziges Wort", stellte ein Internet-User fest. "Er ist so traurig, wegen P Diddy", spekuliert jemand.

Biebers Auftritt wurde von seiner Frau Hailey Bieber (ehemals Baldwin), die sich im Publikum befand, auf Video festgehalten. Was Fans dabei allerdings ins Auge stach: Bieber sang gar nicht, obwohl er die ganze Zeit ein Mikrofon in der Hand hielt. Zudem machte der Sänger einen recht ungepflegten Eindruck.

Insider: Justin Bieber von Ehefrau zu Bühnenauftritt gedrängt

Nachdem sich Fans und Boulevardpresse in den vergangenen Wochen zunehmend in Sorge um Biebers Wohlergehen gezeigt hatten, wurden die Ängste um dessen Gesundheit durch den Auftritt nur weiter geschürt. Quellen aus dem Umfeld des Sängers hatten behauptet, Bieber sei nach der Verhaftung von Combs in einer "psychisch schwierigen Lage".