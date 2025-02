Erster Auftritt in 2 Jahren: Deshalb sitzt Anna Kournikova im Rollstuhl

Anna Kournikova und Enrique Iglesias genießen seit Jahren ein Leben im Luxus - abseits des Rampenlichts. Auf Glamour-Partys hingegen bekommt man das Paar so gut wie nie zu Gesicht.

Kournikovas Karriere als Tennisprofi dauerte nur von 1995 bis 2003. Da die heute 43-Jährige Promi-Events meidet und sich in erster Linie ihrem Familienleben widmet, wunderte man sich nicht schlecht, als die ehemalige Profisportlerin vor wenigen Tagen im Rollstuhl gesichtet wurde.

Anna Kournikova: Der Grund, warum sie im Rollstuhl sitzt

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von einer Anna Kournikova im Rollstuhl im wohlhabenden Küstenort Bal Harbor in Miami (zu sehen hier). Bal Harbour Shops liegt nur 35 Autominuten von der maßgeschneiderten Megavilla entfernt, die Kournikova und Iglesias mit ihrem Nachwuchs bewohnen. Es handelte sich um das erste Mal in rund zwei Jahren, dass die dreifache Mutter in der Öffentlichkeit gesichtet wurde.

Die Bilder und die Tatsache, dass Kournikova am rechten Fuß einen medizinischen Stiefel trug, lösten Besorgnis um die Gesundheit der ehemaligen Tennis-Spielerin aus.

Das ehemalige Tennis-Ass hatte bereits während seiner Profisport-Karriere mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Kournikova machten damals vor allem Rücken- und Wirbelsäulenprobleme zu schaffen. "Es wurde so schlimm, dass ich nicht einmal mehr meine Schuhe binden konnte", hatte sie einst gegenüber People erzählt.

Dass Anna Kournikova derzeit im Rollstuhl sitzt, hat aber zum Glück keinen dramatischen Hintergrund.

"Es ist nichts Ernstes, nur eine kleine Fussverletzung", erklärter Enrique Iglesias Mutter Isabel Preysler jetzt gegenüber dem spanischen Magazin Hola!. "Es ist eine kleine Verstauchung, aber Sie wissen, wie schmerzhaft die sein kann."