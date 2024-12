Mega-Vermögen: Was treibt eigentlich Ex-Tennis-Star Anna Kournikova?

Da die heute 43-Jährige Promi-Events meidet und sich in erster Linie ihrem Familienleben widmet, fragt sich vielleicht manch einer, wie es der ehemaligen Profisportlerin seit ihrem Karriere-Aus so ergeht.

Viele Jahre über gab es auf Kournikovas Instagram-Profil nur ein einziges Foto, auf dem sie mit dem Vater ihrer Kinder zu sehen war. In sein gemeinsames Leben gewährt das Paar nach wie vor nur sehr selten Einblicke. Zuletzt machte die ehemalige Profi-Tennisspielerin am Vatertag eine Ausnahme, als sie Fotos von Iglesias und einer ihrer Töchter teilte.

Abgeschottet wohnt das Paar in einer 26-Millionen-Dollar-Villa in Miami - mit Riesenpool, Tennis- und Basketball-Platz. Das Haus ist von Paparazzi nicht einsehbar und liegt direkt am Meer. Dort frönt Kournikova ihren Sporteinheiten - sie gilt als Hundeliebhaberin, Fitnessjunkie und fährt gerne mit ihrer Mini-Yacht aus.

Iglesias indes entspannt von seiner Arbeit als Musiker am liebsten ebenfalls daheim. Ausgehen sollen die beiden nur selten. Zumindest tummeln sie sich nicht in den angesagten Clubs oder auf privaten Poolpartys von Reich und Schön in Miami.

Bescheidene Kindheit in der Sowjetunion

Die Sportlerin wuchs in der Sowjetunion auf. "Wir haben alle möglichen Sportarten betrieben, weil wir damals nicht so viel Unterhaltung hatten, besonders für Kinder", erinnerte sie sich 2009 bei einem Auftritt in "The Tonight Show" von Talkmaster Jimmy Fallon. "Es gab keine Videospiele, es gab keine Mobiltelefone. Es gab fünf Kanäle im Fernsehen."

"Die meisten jungen Menschen im Land beschäftigten sich mit Sport oder Lernen", fügte sie hinzu. Sie selbst begann im Alter von fünf Jahren mit dem Tennis-Spielen. Mit zehn Jahren zog sie mit ihrer Familie in die USA, um ihre Tenniskarriere fortzusetzen.

Ihr Profidebüt gab die Tochter einer Wirtschaftswissenschaftlerin und eines Hochschullehrers und ehemaligen Ringers mit 14 Jahren im September 1995. Ihre Karriere begann vielversprechend, doch mit 21 Jahren zog sich Kournikowa wegen starker Rücken- und Wirbelsäulenprobleme weitgehend aus dem Sport zurück.

60-Millionen-Dollar Vermögen

Ihr Vermögen wird mit Stand 2024 auf 60 Millionen US-Dollar geschätzt. Dabei verdiente Kournikova nicht nur mit ihrem Tennis-Talent.

In den Nullerjahren war die Sport-Ikone auf den Titelseiten von Zeitschriften auf der ganzen Welt zu sehen - darunter auf dem Cover von Forbes, dem Magazin GQ und der Sports Illustrated.

Auch dank Werbeverträgen floss das Geld in Strömen. Einen ihrer größten Deals schloss Kournikova im Jahr 2000 ab, als sie mit der Unterwäschemarke Berlei einen Sport-BH-Vertrag unterzeichnete, der nach Angaben der Washington Post sechs Millionen Dollar einbrachte.