"Isst und schläft nicht": Hailey Baldwin betet um manischen Justin Bieber

In ihrem ersten Interview nach der Hochzeit überraschten Justin Bieber und Hailey Baldwin mit einem unerwarteten Geständnis.

Das Paar lebte bis zu seiner Hochzeit enthaltsam und verzichtete auf Sex. Seit September 2018 sind der Sänger und das Model verheiratet. Gegenüber der Vogue erzählten die beiden, dass sie sich ein Zölibat auferlegt hatten. Bieber erklärte, dass sein religiöser Glaube der Grund dafür war.

Krise stellt Biebers und Baldwins Glauben auf die Probe "Ich glaube, dass Sex eine Menge Schmerz verursachen kann", begründete Bieber, der zuvor mit Musikerin Selena Gomez zusammen war, seine Entscheidung. "Manchmal haben Leute Sex, nur weil sie sich nicht gut genug fühlen. Weil sie kein Selbstwertgefühl haben. Frauen tun das und Männer auch." Er wolle sich stattdessen lieber Gott widmen, da es ihn psychisch stärke. "Gott bittet uns nicht darum, keinen Sex zu haben, weil er über uns herrschen will oder so. Er versucht uns vor Schmerz zu beschützen", so Bieber.

Der Popstar war sich sicher: "Ich glaube, dass Gott mich deshalb mit Hailey gesegnet hat." Derzeit scheint der Glaube des Paares aber auf eine harte Probe gestellt zu werden. Seit Monaten schon kursieren Krisengerüchte um Baldwin und Bieber. Zudem machen Spekulationen um einen möglichen Drogenrückfall des Sängers die Runde, der mit seinem erschöpften Aussehen und Verhalten bei seinen Fans die Alarmglocken läuten lässt.

Justin Bieber ist "manisch, schläft nicht, isst kaum" Jetzt meldet sich ein vermeintlicher Insider zu Wort, der behauptet, dass Hailey Baldwin, die mit Justin den sieben Monate alten Sohn Jack hat, enge Freunde und Familie gebeten haben soll, für ihren Mann zu beten. Es wirkt, als sei die Gründerin der Kosmetiklinie "Rhode" mit ihrem Latein am Ende. "Er steckt in einer Spirale. Er ist manisch, schläft nicht, isst kaum und schreibt mitten in der Nacht panische SMS", sagte der Insider der Daily Mail. Der Sänger lege ein wirres Verhalten an den Tag, sei sich dessen aber nicht bewusst. "Er weiß nicht, wie viel Hilfe er braucht, und alle um ihn herum sind sehr besorgt."

Bereits vor einer Weile hatten Quellen gegenüber dem britischen Blatt behauptet, dass sich Haileys Freunde zunehmend Sorgen um ihr Seelenheil machen. Es heißt, ihr Umfeld dränge Hailey sogar dazu, den Musiker zu verlassen. "Hailey hat fast seit Beginn der Ehe mit Justin zu kämpfen", plaudert ein Nahestehender aus. "Sie liebt ihn wahnsinnig, aber er ist ein wandelndes Pulverfass." "Einige ihrer Freunde haben ihr geraten, lieber alleine zu sein und ihn zu verlassen", teilt der Insider mit. "Sein Verhalten ist manchmal inakzeptabel. Sie hat viel ertragen müssen." Es ist bekannt, dass Biebers früher Ruhm in der Vergangenheit zu Problemen mit Drogen, Alkohol und der Polizei geführt hatte. Biebers Vertreter dementiert Gerüchte um Drogenkonsum Mittlerweile hat sich ein Sprecher von Justin Bieber zu Wort gemeldet, um die Spekulationen um einen Rückfall zu dementieren. Die Vorwürfe bezeichnete der Vertreter des Stars gegenüber TMZ als "schädlich". Die anhaltenden Gerüchte über die körperliche und geistige Gesundheit des Popstars seien "ermüdend und erbärmlich [...] und zeigen, dass sich die Menschen trotz der offensichtlichen Wahrheit dafür einsetzen, negative, anzügliche und schädliche Narrative am Leben zu erhalten". Der Sprecher des 30-jährigen Musikers fügte hinzu, dass es Bieber mit seiner Frau Hailey Bieber gut gehe, insbesondere nachdem sie im August 2024 ihren gemeinsamen Sohn Jack Blues bekommen hatten. Bieber hat "Freundschaften und Geschäftsbeziehungen" beendet Sein Vertreter erklärte außerdem, dass dieses Jahr "sehr transformativ für [Justin Bieber] war, da er mehrere enge Freundschaften und Geschäftsbeziehungen beendete, die ihm nicht mehr gut taten." Ein Insider betonte gegenüber TMZ, dass der Grammy-Gewinner sich der Unterstützung seiner Familie und seiner Gesundheit verschrieben habe. Auch ein Auftritt, den der Sänger am 1. Februar in New York absolvierte, bei dem er auffällig erschöpft aussah und Augenringe hatte, wurde von einer Quelle thematisiert. Diese erklärte, dass Bieber an dem Abend einfach nur müde gewesen sei, weil er die ganze Nacht im Aufnahmestudio verbracht hatte. Bevor er ins Studio ging, habe er sich noch um seinen Sohn gekümmert, der Probleme mit dem Einschlafen hatte.