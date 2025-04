Haartransplantat nach Ehebruch? Der tiefe Fall des David Harbour

Der Schauspieler kaufte ein Haus in Atlanta, angeblich, um näher am Set von "Stranger Things" zu sein. Dies sei aber bloß ein Vorwandt gewesen. Denn Berichten zufolge habe Harbour seine namentlich nicht bekannte Liebschaft eingeflogen, während seine Frau in London lebte.

Wohnte sie zuvor noch weitgehend mit Harbour in einem Luxus-Townhouse in Brooklyn, New York, soll Allen mit ihren Töchtern nach der Trennung in eine neue Wohnung in London gezogen sein. Sie lebt nun eigenen Angaben zufolge in einem Sozialbau.

Gerüchte über Beziehungsprobleme kursierten bereits seit Monaten. Quellen zufolge gab Lily Allen einen Monat vor Weihnachten gegenüber ihrem engsten Kreis bekannt, dass sie Schluss gemacht habe.

Die Daily Mail behauptete später, in Erfahrung gebracht zu haben, dass Allen von ihrem Mann betrogen wurde. Berichten zufolge sei die Britin "in großer Qual" gewesen, als sie herausfand, dass der Schauspieler ein geheimes Profil auf der Promi-Dating-App Raya gehabt haben soll.

Lily Allen: Seelenbeichte in Podcast

Obwohl keiner von beiden die Situation öffentlich angesprochen hat, deutete die Sängerin in einer Folge ihres Podcasts bereits vor einiger Zeit auf Probleme in ihrer Beziehung an. Im Gespräch mit ihrer Co-Moderatorin und besten Freundin Miquita Oliver sagte sie im Sommer: "Ich frage mich, ob ich meinen Mann wegen seiner Fetisch-Vorlieben bloßstelle. Denn er fragt ziemlich oft nach Dingen und ich sage dann: 'Nein, Baby, das passiert nicht.'"