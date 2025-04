Ehe-Krise? George Clooney bezieht Stellung zu Amals Fehlen bei Premiere

Das Ehepaar hatte angeblich längere Zeit über eine Fernbeziehung geführt, seit George Clooney mit den Proben für das Theaterstück in New York beschäftigt ist. Amal Clooney war vorerst mit den Zwillingen Ella und Alexander in ihrer französischen Wahlheimat Brignoles geblieben. Hier gehen die Kinder des Paares zur Schule.

Berichtet wurde, dass George und Amal Clooney in ihrer Ehe noch nie so lange voneinander getrennt waren - was zu Spekulationen führte, dass die Beziehung auf Distanz die Liebe des Paares auf eine harte Probe stellen könnte.

Clooneys nach Fernbeziehung wieder vereint

Mittlerweile lebt die Familie Clooney aber wieder unter einem Dach. Amal und die gemeinsamen Kinder zogen kürzlich in den Big Apple, um den Schauspieler während seiner Zeit in der Show zu unterstützen.