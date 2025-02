Getrennte Wege: Belastungsprobe für Amal und George Clooney

1986 stand George Clooney das letzte Mal auf einer Theaterbühne. Dieses Jahr gibt der Filmstar sein Broadway-Debüt: Am 8. März 2025 startet "Good Night, and Good Luck" mit Clooney in der Hauptrolle. Das Politstück soll bis zum 8. Juni dieses Jahres laufen.

George Clooney arbeitet fernab von Familie

Das Ehepaar führt angeblich schon länger eine Fernbeziehung, seit George Clooney mit den Proben für das Theaterstück in New York beschäftigt ist. Amal Clooney war mit den Zwillingen Ella und Alexander in ihrer französischen Wahlheimat Brignoles geblieben. Hier gehen die Kinder des Paares zur Schule.

Berichtet wird, dass George und Amal Clooney in ihrer Ehe noch nie so lange voneinander getrennt waren.

Mit dem Start von "Good Night, and Good Luck" erwartet George Clooney zudem ein dichtes Programm. Es wird ihm daher kaum möglich sein, an den Wochenenden zu seiner Familie zu fliegen.

Amal Clooney: Neuer Job als Gastprofessorin

Doch auch Amal Clooney dürfte künftig beruflich mehr denn je eingespannt sein. Wie Hello! berichtet, wird die Menschenrechtsanwältin demnächst als Gastprofessorin an der Blavatnik School of Government an der renommierten Oxford University unterrichten.