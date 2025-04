Schon seit einer Weile fällt auf, dass die beiden Familienevents meiden - angeblich um Turnbull nicht über den Weg zu laufen.

Die Londoner DJane war am Sonntag mit Romeo und dem Großteil der berühmten Familie zu David Beckhams rauschender Party zu seinem 50. Geburtstag eingeladen in Miami eingeladen. Es fiel jedoch auf, dass Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz Beckham der Veranstaltung ferngeblieben waren - was zu Spekulationen führte.