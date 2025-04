"Dewey" ist 33: "Malcolm Mittendrin"-Star Erik Per Sullivan heute

"Malcolm mittendrin" neu: Ohne Erik Per Sullivan

Wie das Branchenmagazin Variety kürzlich vermeldete, werden auch Christopher Masterson (Francis) und Justin Berfield (Reese) wieder in ihre alten Rollen schlüpfen.

Im gleichen Atemzug wurde jedoch auch verkündet, dass Erik Per Sullivan nicht für die neuen Folgen auf Disney+ zurückkehren wird. Sullivan spielte in der Originalserie den anfangs jüngsten, musikalisch hochbegabten Sohn Dewey.

Caleb Ellsworth-Clark als neuer "Dewey"

Seine Rolle soll neu besetzt werden – was für eingefleischte Fans der Serie wohl enttäuschend, aber nicht wirklich überraschend kommt: Erik Per Sullivan hatte seine Schauspielkarriere kurz nach dem Ende von "Malcolm mittendrin" beendet. Ersetzt werden soll er für die geplanten Folgen auf Disney+ durch Caleb Ellsworth-Clark, der bereits in "Fargo" und "The Expanse" mitgewirkt hat.

Erik Per Sullivan ist heute 33 Jahre alt. Das Promiportal Entertainment Tonight veröffentliche nun ein Paparazzibild von ihm auf Instagram. Er sei gesichtet worden, wie er sein Haus in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts verließ, um sich einen Kaffee zu holen.