Was Eva Glawischnigs Ehemann zu ihrer "Dancing Stars"-Teilnahme sagt

Der KURIER hat bei ihm nachgefragt, was er denn von der Show-Teilnahme seiner Frau hält. "Sie macht das fantastisch, weil ich weiß, dass es körperlich eine unglaubliche Herausforderung ist", so der Moderator und ehemaliger Fußballer.

Das könnte sich der Tänzer übrigens gut vorstellen. "Sein Wort in Gottes Ohr. Ich liebe Schauspiel und ich finde, Schauspiel hat auch sehr viel mit Tanz zu tun", so Dimitar Stefanin .

Und Volker Piesczek hat auch noch einen guten Tipp für seine Frau parat: "Das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber alles machen, was der Mitko sagt. Einfach vertrauen!"

Für die Ex-Politikerin steht morgen, Freitag, ein Tango an und das Training hat es wirklich in sich. "Es wird direkter, es wird lauter und es erfordert schon wahnsinnig viel Disziplin und Arbeit. Es kann keiner sagen, dass das im Vorbeigehen geht. Man muss richtig hart arbeiten, dass ich halbwegs das Niveau halte. Es sind so viele gute Tänzerinnen und Tänzer. Ich muss richtig hackeln", so Glawischnig.