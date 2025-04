Kritik an "Dancing Stars": Ex-Juror Heidemann bemängelt langweilige Promis und spießige Jury

Er sorgte mit extravaganten Outfits und markigen Sprüchen für Unterhaltung. Er habe seine "Persönlichkeit nie verbogen", wie er einmal in einem KURIER-Interview sagte.

"Die Jury ist langweilig, spießig und ohne Glamour", so sein Fazit. Nur Maria Angelini-Santner würde sich bezüglich ihrer Garderobe "mittlerweile angenehm im Rahmen" halten.

Seine Verabschiedung von "Dancing Stars" sei "sehr unfreundlich" gewesen und seitdem hat er einen besonders kritischen Blick auf die ORF-Tanzshow. So kann er auch der aktuellen Staffel nicht viel abgewinnen.

Auch "den Orchestergraben mit Stühlen und Publikum zu stopfen, weil kein Geld für ein Orchester in den ersten fünf Sendungen da ist, ist keine gute Idee und wurde ja auch schon viel kritisiert", sagt er.

Eine große Ausnahme seien da aber die beiden Tänzer Dimitar Stefanin und Danilo Campisi. Vor allem Stefanin sei "toll! Der ist für Höheres geboren. Der könnte Fred Astaire in einem Film darstellen, der ist super", so Heidemann einmal in einem KURIER-Interview. Und die vorzeitig ausgeschiedene Profitänzerin Conny Kreuter (ihr Promi Fifi Pissecker musste ja aufgrund einer Sehnenscheidenentzündung aufgeben) würde ihm leidtun. "Sie macht wirklich nen guten Job!"