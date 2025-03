Enttäuscht oder froh? Wie es Pfanzelter und Gschaider nach dem "Dancing Stars"-Aus geht

Der Langsame Walzer in der dritten Show hingegen begeisterte nicht mehr so sehr. „Keine Steigerung“, sah etwa Balázs Ekker .

Für die Rumba in der zweiten Folge „Dancing Stars“ ernteten Heilwig Pfanzelter und ihr Partner Florian Gschaider noch viel Jury-Lob. „Ich bin die inoffizielle Vorsitzende des Heilwig-Fanklubs“, schwärmte da Gastjurorin Conchita Wurst .

„Ich gebe dem Herrn Ekker recht“, so Pfanzelter im KURIERTV-Tanz-Talk. Sie habe ihrem Partner nicht glauben wollen, dass langsame Tänze generell schwierig sind, „weil du da nichts kaschieren kannst“, wie Gschaider erklärt.

„Eine neue Freiheit ist wieder angebrochen“, wie sie schmunzelnd sagt. „Jetzt bin ich wieder hier angekommen in meinem sehr erfüllten und auch glücklichen Leben.“

„Ich bin ja als Nichttänzerin angetreten und jetzt beim Langsamen Walzer – die unnatürliche Haltung – das hab ich in dieser Woche einfach nicht geschafft“, so die Auftrittstrainerin, die das Ausscheiden aber gut wegsteckt.

„Tanzen ist für mich eine Passion, das ist eine Berufung, das ist keine Arbeit in dem Sinne. Ich mache das einfach total gerne. Ich lebe dort mit, vollinhaltlich. Ich arbeite gerne mit Menschen. Aber es gibt halt auch andere Dinge im Leben, die wichtig sind, und es gibt nicht nur ,Dancing Stars‘.“

Von Pfanzelter habe er gelernt, „dass man das Leben vielleicht noch etwas leichter nehmen sollte.“

Bei Pfanzelter stehen jetzt zwei „Herzensprojekte“ an. Ab Herbst wird es Achtsamkeitsseminare geben und „einen interaktiven Vortrag, eine Keynote zum Thema ,Ein gelungenes Leben‘. Und da möchte ich alles hineinbringen, was mich zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin. Und das sind die fünf L von Professor Ludwig, die ich in mein Leben integriert habe. Das Lieben, das Lachen, das Lernen, das Laufen und die leichte Kost.“