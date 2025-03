Autsch! Für Eva Glawischnig gab's beim "Dancing Stars"-Training was aufs Auge

Hart zur Sache geht's beim "Dancing Stars"-Training bei Ex-Politikerin Eva Glawischnig und ihrem Profipartner Dimitar Stefanin. Da wird nichts und niemand geschont.

Am vergangenen Freitag zeigten die beiden einen Slowfox zu "Heart of Stone" aus dem Musical "Six". Dafür bekamen sie von der Jury 18 Punkte. Und die beiden mussten auch ordentlich zittern, denn bis zum Schluss war nicht klar, ob sie eine Runde weiter sind oder eben nicht.