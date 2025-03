Unangenehmer Moment bei "Dancing Stars": Juror Ekker verweigert Glawischnig das Du-Wort

Mit einem Slowfox zu "Heart of Stone" aus dem Musical "Six" versuchten Eva Glawischnig und Dimitar Stefanin am Freitag in Runde 3 ihr "Dancing Stars"-Glück. Dafür bekamen sie von der Jury 18 Punkte.

"Es ist so aus dem Leben. Jeder kennt das, dass man irgendwann von jemandem gekränkt, verletzt, runtergedrückt wird und dann musst du dich befreien und auf eigenen Füßen stehen und wissen: für das Glück ist man selbst verantwortlich. Und man kann es sich auch selbst holen. Das ist ein wunderschönes Thema. Und das ist das Schöne am Tanz, dass man solche Dinge teilen kann", so Glawischnig nach der Show zum KURIER.

© ORF/Thomas Ramstorfer Eva Glawischning und Dimitar Stefanin

Bei der Jury-Wertung kam es aber zu einem äußerst unangenehmen Moment. "Wir können auch gerne per Du sein, wenn das okay ist. Ich darf's als Ältere, glaub ich, anbieten", so Eva Glawischnig zu Juror Balázs Ekker.

"Ich hab Sie im Fernsehen immer angeschaut, ich würde es nie wagen mit Ihnen per Du zu sein", konterte Ekker. Glawischnig versuchte es dann noch einmal, doch Ekker ging nicht darauf ein. "Ich weiß es noch nicht, ob ich das annehmen darf. Viel zu viel Respekt vor Ihnen", versuchte er dann noch, diese unangenehme Situation irgendwie zu retten. "Also, ich geb dir schon das Du-Wort", so Gastjurorin Maya Hakvoort. "Der Elmayer ist ja nicht mehr da. Ich werde es noch einmal versuchen", so Glawischnig danach lachend zum KURIER.

© kurier/Philipp Hutter Eva Glawischnig und ihr Partner Dimitar Stefanin

"Ich habe ja auch einen sehr großen Respekt vor ihm, wie vor allen Profitänzern. Das sind Spitzensportler. Und vor allem ist er einer, der das Showgeschäft auch beherrscht. Seine Attitude gehört ja auch zu seinem Beruf dazu. Und das schätze ich ja auch sehr. Er ist ein absoluter Profi in jeder Hinsicht", gab sie sich versöhnlich.