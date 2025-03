Turbulente Woche bei "Dancing Stars": Dieses Paar musste die Show verlassen

Richtig emotional wurde Conny Kreuter in der Live-Sendung am Freitag und konnte die Tränen nicht zurückhalten: "Ich habe meinen Chefchoreografen-Posten aufgegeben, weil mein Herz jede Woche beim Zusehen gebrochen ist und jetzt bricht es wieder."

Da die Trainingszeit für Stefan Koubek und Manuela Stöckl dadurch extrem verkürzt war, bekam er am Freitag eine Wildcard, konnte also nicht ausscheiden.

TV-Koch Andi Wojta und Kati Kallus tanzten einen Tango zum Song "Tango The Night" von "Rock Me Amadeus".

Content Creatorin Anna Strigl und Herby Stanonik legten einen Quickstep zu "Good Morning" aus "Singing in the Rain" aufs Parkett. Dabei tanzte Anna sogar einen Teil mit verbundenen Augen.

Ex-Politikerin Eva Glawischnig und Dimitar Stefanin tanzten einen Slowfox zu "Heart of Stone" aus dem Musical "Six".

"Die unbeschwerte Zeit ist vorüber", stellte Balázs Ekker gleich einmal klar. "Ich möchte, dass dieses Märchen jetzt vorüber ist und Sie sich als Tänzerin entwickeln. Als Person sind Sie schon top." Glawischnig hätte ihm auch das Du-Wort angeboten, dieses lehnte er jedoch ab. "Ich weiß nicht, ob ich das annehmen darf", sagte er.

Dafür gab's 18 Punkte.

Und dann war's für den zurückgekehrten Stefan Koubek so weit und er tanzte mit Manuela Stöckl einen Samba zu "I Just Can't Wait To Be King" aus "König der Löwen".