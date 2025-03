Hochemotionales "Dancing Stars": Kreuter in Tränen und was ihre Kollegen dazu sagen

"Ich wünsche ihr viel Kraft. Wir lieben sie und sie wird eh mit uns weitertanzen unter den Profis. Und ja, 'Dancing Stars' kommt immer wieder und ich hoffe, dass sie nächstes Mal ein bissl mehr Glück hat mit ihrem Partner."

"Das Tanzen bedeutet uns allen das Leben, die Welt. Es ist einfach das, wofür wir unser Leben lang gearbeitet haben und immer wieder kämpfen", so auch Kati Kallus. "Und natürlich, auch wie sie es gesagt hat, dass sie ganz viele Dinge auch liegengelassen hat, damit sie wieder als Profitänzerin hier sein kann", sagte sie.

"Deshalb bedeutet es mir so extrem viel, dass sich der Andi so extrem reinkniet und wirklich alles gibt, was er hat, damit wir dabei bleiben können, weil es ist eben auch für uns Profis so, man kann nur mit etwas arbeiten, was sich auch formen lässt, wenn der das will. Sonst ist es total schwierig."