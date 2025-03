Pissecker nicht der erste "Dancing Stars"-Ausstieg: Die zahlreichen Verletzungen

Einer, der schon Pech hatte, bevor die Show überhaupt angefangen hat, war Schauspieler Martin Leutgeb. Bei der Pressekonferenz zur 11. Staffel knöchelte er so unglücklich um, dass seine Achillessehne riss. Für ihn sprang dann Moderator Volker Piesczek ein. Leutgeb selbst durfte dann an der 12. Staffel teilnehmen. Mit Partnerin Manuela Stöckl schied er dann aber in der dritten Sendung aus.