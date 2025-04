Georgij Makazaria kehrt zu "Dancing Stars" zurück: Er ist am Freitag Gastjuror

Unter dem Motto "Musik aus Österreich" tanzen am Freitag die acht verbleibenden "Dancing Stars"-Paare. Und ihnen genau auf die Füße schauen wird auch Musiker Georgij Makazaria , er ist nämlich Gastjuror.

"Versuch nicht besser zu tanzen als die anderen, übertriff dich selbst in jeder weiteren Runde", so sein Ratschlag an die Promis.

Die Tänze:

Paar 03: Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu "Jo Na Eh" von Ina Regen (Samba)

Paar 04: Julia Cencig & Patrick Seebauer tanzen zu "Danke schön, es war bezaubernd" von Peter Alexander (Slowfox)

Paar 05: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu "I wü di g'spürn" von Stefanie Werger (Langsamer Walzer)