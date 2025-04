Peinliche Szenen: Wenn sich Promi-Paare in der Öffentlichkeit streiten

Die Beziehung von Emma Roberts und Evan Peters, die 2012 am Set von "Adult World" ihren Anfang nahm und 2019 endete, begann turbulent. Als das Ex-Paar 2013 in einem Hotel in Montral nächtigte, hörte ein Nachbar Schreie aus dem Zimmer der Schauspieler und rief die Polizei. Roberts und Peters waren in einen Streit geraten und hatten angefangen, sich gegenseitig zu schlagen. Als die Polizei eintraf, trafen sie Peters mit blutiger Nase und Bissspuren an und nahmen Roberts in Gewahrsam. Peters lehnte es ab, Anklage zu erheben, und Roberts wurde einige Stunden später freigelassen. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten die beiden die Situation später als "einen unglücklichen Vorfall und ein Missverständnis".