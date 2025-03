Ein Video, das die Baldwins bei einem Red-Carpet-Auftritt zeigt und in dem Hilaria Baldwin ihren Ehemann während eines Interviews offenbar anblafft, sorgt nun aber im Netz für Spekulationen darüber, wie es wohl wirklich in der Beziehung des Paares zugeht.

Video: Hilaria verbietet Alec Baldwin, zu sprechen

Hilaria Baldwin sprach letzte Woche zusammen mit Alec Baldwin bei der Wiedereröffnung des Planet Hollywood in New York mit Extra. Die beiden diskutierten, ob möglicherweise eine zweite Staffel ihrer TLC-Realityshow "The Baldwins" in Arbeit sei – die erste Folge wurde am 23. Februar ausgestrahlt.

Alec Baldwin hatte bei dem Interview aber nicht viel zu melden. Der Schauspieler wurde vor laufenden Kameras von seiner Frau aufgefordert, den Mund zu halten, während sie spricht.