Charlène und Albert: Jüngster Auftritt sagt viel über ihre Ehe aus

In den vergangenen Wochen hatte sich Fürstin Charlène rar gemacht und kaum öffentliche Auftritte absolviert. Beim Begräbnis von Staatsminister Didier Guillaume Ende Jänner wurde Fürst Albert II. von Monaco zwar von seiner Frau begleitet, diese sorgte allerdings für Spekulationen, da sie keinen Ehering trug.

Mehrere Wochen lang zeigte sich Albert dann ohne seine Frau bei Terminen. Später wirkte es bei einer Gala, als würde Charlène ihrem Mann ausweichen und auf engeren Kontakt verzichten wollen.

In Summe zeichnete dies einmal mehr kein besonders inniges Bild des Ehepaares, das in der Vergangenheit schon so manches Krisengerücht über sich ergehen hat lassen.