Luxus pur: Ellen Pompeos stilvolle Villen in L.A. und Malibu

Erst kürzlich übte sie im Podcast "Call Her Daddy" Kritik an ihrem Gehalt in den ersten Jahren.

Ellen Pompeo: Kritik an "Grey's Anatomy"-Gehalt

Trotz ihrer zentralen Rolle habe ihr männlicher Kollege Patrick Dempsey ein höheres Gehalt erhalten. Zwar sei sich Pompeo bewusst, dass der Dr.-Derek-Shepherd-Darsteller zu dieser Zeit bekannter war als sie, trotzdem fühlte sie sich unfair behandelt. "Als Namensgeberin der Show hätte ich dasselbe verdient", sagte die 55-Jährige.

Sie kritisierte die Ungleichbehandlung von Frauen in der Branche. Die Schauspielerin ist der Meinung, dass Männer in Hollywood bevorzugt behandelt werden würden. "Ich war nicht sauer darüber, dass er bekam, was er bekam. Ich war sauer darüber, dass sie mich nicht so sehr wertschätzten wie ihn. Und das werden sie nie tun", so Pompeo, deren Gehalt sich erst im Laufe der Jahre verbesserte.

Nach Verhandlungen im Jahr 2018 erhielt der "Grey's Anatomy"-Star Berichten zufolge schließlich eine Gehaltserhöhung. Zuletzt verdiente sie pro Folge angeblich 575.000 US-Dollar, in Summe mehr als 20 Millionen US-Dollar im Jahr – und wurde damit zur bestbezahlten TV-Darstellerin.