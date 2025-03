Erst vor Kurzem sorgte Kanye Wests Ehefrau Bianca Censori mit ihrem hüllenlosen Auftritt bei den Grammys für Aufsehen. Nun zieht seine Ex-Freundin Julia Fox nach und erscheint bei den Oscars quasi nackt. Ob das ein Zufall ist?

Das Netz und zahlreiche Fans sind sich einig: Bei der Wahl des Kleids steckt vermutlich mehr dahinter, als eine modische Überlegung. Wollte sie damit gezielt ein Statement setzen?

Kanye West: Ex-Frauen packen aus Bereits seit Monaten steht der Rapper Kanye West in der Kritik, massiven Einfluss auf seine Ehefrau Bianca Censori auszuüben. Kritiker werfen ihm vor, ihr nicht nur vorzuschreiben, was sie tragen soll, sondern sie gezielt als reines Sexobjekt darzustellen. So soll West ihr angeblich befohlen haben, bei öffentlichen Auftritten möglichst wenig zu tragen – ein Verhalten, das sich erneut bei den diesjährigen Grammy Awards zeigte, als sie quasi nackt am roten Teppich posierte. Laut Nicola Hickling von LipReader forderte West seine Frau auf, ihren Mantel auszuziehen und alles preiszugeben. West selbst prahlte nur wenige Tage später auf X (ehemals Twitter) über die Kontrolle, die er auf die Australierin ausübt. Auch Ex-Partnerinnen meldeten sich zu Wort und erzählen von Kanye Wests Verhalten.

Julia Fox: "Er wollte mich formen" Ex-Freundin Julia Fox äußerte sich kritisch über ihre kurze Beziehung mit dem Rapper. In ihrer Autobiografie "Down the Drain" beschreibt sie, wie West sie mit Geschenken überschüttete, aber gleichzeitig versuchte, ihr Verhalten und ihr Auftreten zu diktieren. Laut Fox wollte er sie in eine "perfekte Partnerin" verwandeln und kontrollieren, was sie trug, wie sie sprach und wen sie traf.

"Er wollte mich formen, mich in jemanden verwandeln, der in sein Idealbild passt“, so Fox in einem Guardian-Interview. Sie habe sich unwohl gefühlt und schließlich die Beziehung beendet, bevor sie völlig die Kontrolle über sich selbst verlor. Jahre später scheint es daher möglich, dass Julia Fox mit ihrer Outfit-Wahl auf Kanye West Bezug nimmt.

Auch Fans sehen Parallelen Fans und Modeexperten sehen klare Parallelen hinsichtlich der Kleider von Bianca Censori und Julia Fox. Beide Outfits folgten dem Trend des "Naked Dressing", bei dem transparente Stoffe verwendet werden, um die Silhouette des Trägers hervorzuheben. Fans spekulieren, dass Julia Fox bewusst auf Kanyes missbräuchliches Verhalten Bezug nimmt: "Wenn dein Ex Kanye West ist und du ihn wissen lassen willst, dass du besser dran bist. Julia Fox versteht das Spiel", eine Userin auf TikTok.

"Sie hat Kanye hinter sich gelassen und präsentiert sich selbstbewusst und stilvoll. Dieses Kleid ist ein Statement!", ein User auf Instagram.

"Dieses Kleid symbolisiert ihre Befreiung von Kanye's Einfluss. Sie sieht fantastisch aus und zeigt, dass sie ihren eigenen Weg geht", ein User auf Instagram.

Kim Kardashian fühlte sich unwohl Auch seine Ex-Frau Kim Kardashian sprach nach der Trennung von einer "toxischen" Beziehung und berichtete, dass er versucht habe, ihr Leben in jeder Hinsicht zu bestimmen – von ihrer Kleidung bis hin zu persönlichen Entscheidungen. In einem Interview mit Vogue im April 2019 erzählte sie, dass Kanye zu Beginn ihrer Beziehung ihren gesamten Kleiderschrank überarbeitet habe. Sie sagte: "Als die Beziehung am Anfang war, fragte er: 'Kann ich dir ein Fashion-Makeover geben?' Ich war offen: Klar! Zieh mich an!" Anschließend nahm er sie mit zu einem Lakers-Spiel und kleidete sie in ein schwarzes Givenchy-Lederkleid und Tom-Ford-Schlangenhaut-Schuhe. Wie sie später bestätigte, fühlte sich Kardashian in dem Outfit mehr als unwohl.

Kanye West und Bianca Censori getrennt? Der Grammy-Auftritt dürfte nicht spurlos an Bianca Censori vorübergegangen sein. Mehrere Quellen würden berichten, West und Censori hätten ihrem Umfeld erzählt, dass sie sich vor ein paar Wochen getrennt haben. Wie Ok! Magazin berichtet, habe Bianca inzwischen begonnen, Scheidungsanwälte zu konsultieren.