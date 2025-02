Der 47-Jährige äußerte sich auch zu Spekulationen darüber, ob es Censoris Entscheidung war, ihren Mantel bei den Grammys fallen zu lassen.

"Ja, ich zwinge sie nicht dazu, etwas zu tun, was sie nicht will, aber ohne meine Zustimmung hätte sie es definitiv nicht tun können, ihr dummen woken Bauern", so Wests Worte.

In einem weiteren Tweet teilte der Yeezy-Gründer seinen Followern außerdem mit, dass er einen Mitarbeiter "gefeuert und blockiert" habe, der sich wegen des unsichtbaren Outfits seiner Frau unwohl gefühlt hat. Darüber hinaus kritisierte West "dumme" und "lahme" Hater, die Biancas "Grammys-Look als Stunt" bezeichneten.