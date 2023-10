Julia Fox über Zeit als Domina: "So lernte ich das Schauspielern"

Sie ist für selbstbewusste und exzentrische Auftritte bekannt: die New Yorker Schauspielerin Julia Fox (33). In der US-Talkshow "The View" berichtete sie nun davon, wie sie als 18-Jährige das Schauspielern gelernt habe - als Domina in einem Sado-Maso Club in Manhattan. "Vieles daran ist Rollenspiel, Kostümspiel." Jeder der etwa fünf Kunden am Tag habe etwas anderes gewollt - vom bösen Schulmädchen bis zur Nonne. "Ich hatte all die Kostüme vorrätig", so Fox. "Und so habe ich damals das Spielen gelernt."