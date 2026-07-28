67: Durch TikTok, Basketball-Memes und dem Song „Doot Doot (6 7)“ ging der Trend viral. Mit der typischen Handbewegung dazu gilt: Wer's checkt, checkt's. Eine tiefere Bedeutung hat das Meme nicht. Der Ausdruck wird von Jugendlichen oft humorvoll in verschiedenen Kontexten verwendet, wodurch er zu einer Art Insider oder Running Gag geworden ist. Gerade die Absurdität hinter „67“ hat den Trend erst richtig ins Rollen gebracht und besonders bei der jungen Generation populär gemacht.

Süper: Türkisch für „super“. Bekannt geworden durch ein virales Video eines Ultramarathonläufers, der nach seinem Lauf auf die Frage „Wie geht's dir?“ einfach mit „Süper“ antwortet. Seitdem sagt man „Süper“, wenn irgendwas richtig nice ist.

Macker: Kann je nach Kontext Boyfriend, Crush, Kumpel oder einfach ein Typ sein. Das Wort gibt's schon lange, wird aber aktuell wieder häufiger – oft ironisch oder liebevoll – verwendet.

Beispiel: „Mein Macker kommt später vorbei.“

Crashout: Komplett die Fassung verlieren, ausrasten oder emotional explodieren. Kann ernst gemeint sein oder ironisch, wenn jemand wegen einer Kleinigkeit völlig überreagiert.

Beispiel: „Wenn mein Akku gleich ausgeht, geh ich Crashout.“

Peak: Wenn etwas Peak ist, dann ist es das Beste vom Besten. Der absolute Höhepunkt, maximale Qualität oder einfach 10/10.

Beispiel: „Das Finale war Peak.“

Gute Käse: Ein humorvoller Ausdruck für „richtig gut“, „stabil“ oder „feier ich“. Hat keine wörtliche Bedeutung – gerade das macht den Reiz aus. Wird als Lob oder Zustimmung verwendet.

Beispiel: „Der Döner war gute Käse.“

Digga: Der absolute Klassiker. Bedeutet je nach Situation Bro, Bruder, Kumpel – manchmal sogar einfach ein Ausruf. Kann fast jeden Satz anfangen oder beenden.

Beispiel: „Digga, was war das denn?!“

Du bist gut genug: Ein viraler Song von Blumengarten, KitschKrieg und Shirin David, der sich auf TikTok und Co. rasant verbreitet hat. Inzwischen gibt es unzählige Memes, Remixe und Parodien – viele nennen ihn scherzhaft schon die „neue deutsche Nationalhymne“.

Schere: Heißt so viel wie „Sorry, mein Fehler“. Kommt aus der Gaming-Szene und zeigt: Du hast’s verkackt, stehst aber dazu.

Beispiel: „Schere. Bin einfach abgetaucht ohne was zu sagen.“