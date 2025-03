Durch die Netflix-Dokumentation "Tiger King" aus dem Jahr 2020 wurde Joseph Allen Maldonado-Passage , besser bekannt als Joe Exotic , zum Star. In der siebenteiligen Doku-Serie wird über sein Leben als Betreiber eines Privatzoos und seiner Liebe zu Wild- und Raubkatzen berichtet.

Unter anderem auch über seine Erzfeindschaft zur Tieraktivistin Carole Baskin , die Besitzerin von Big Cat Rescue, einem Non-Profit-Tierheim für Großkatzen in Tampa (Florida) ist. Die US-Amerikanerin unterstellte Exotic Tierquälerei und musste daraufhin mit Morddrohungen von dem Tigerhalter fertig werden. Doch noch während der Dreharbeiten wird Exotic verhaftet, seit 2019 sitzt er in Haft.

Donald Trump sieht in ihnen "Patrioten" und "politische Gefangene" und begnadigte im Jänner unter anderem Jacob Chansley , der als "QAnon-Schamane" , mit bemaltem Gesicht, einer Fellmütze mit Büffelhörnern und einem Speer mit US-Flagge, nach der Kapitol-Stürmung bekannt geworden ist.

Joe Exotic hofft nun auf die Gnade des US-Präsidenten Donald Trump , der ihn aus dem Gefängnis herausholen soll. Denn am 6. Jänner 2021 wurde das US-Kapitol von Trump-Anhängern und Anhängerinnen gestürmt, um die Anerkennung des Sieges des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl zu verhindern. 1.500 Menschen wurden seitdem angeklagt, 200 davon sogar verurteilt.

"Sogar der Typ, der zwei FBI-Agenten getötet hat, wird heute begnadigt. Ich kann nicht einmal ein neues Verfahren aufgrund einer zugegebenen Meineid-Aussage bekommen", postete Exotic am 21. Jänner unter ein Bild, auf dem "Präsident Trump. Du hast mich schon wieder vergessen" , prangert.

Regelmäßig postet der 62-Jährige auf Instagram, dass er die Agenden des US-Präsidenten unterstützt. Sogar einen Brief soll er an das Staatsoberhaupt verfasst haben. Doch Joe Exotic sitzt weiterhin im Gefängnis und wartet auf eine vorzeitige Freilassung durch Trump.

Jorge Marquez drohte Abschiebung

Am 3. März berichtete Joe Exotic auf Instagram, dass sein Partner kurz vor der Abschiebung steht. Unter einem bereits gelöschten Bild des Paares postete er: "Jetzt willst du, dass ich dich @realdonaldtrump anflehe, mich rauszulassen, damit ich ihn retten kann. Ich werde dir meine ersten fünf Millionen geben, die ich verdiene, um eine dieser Goldkarten zu bekommen, wenn es das ist, was es braucht."

Die "Goldkarte", auf die sich Exotic bezieht, ist eine von Trumps Idee zum Migrationsthema in den USA.

in den USA. Die Karte soll fünf Millionen US-Dollar kosten und einen rechtmäßigen Daueraufenthaltsstatus in den USA mit der Möglichkeit zum Antrag einer Staatsbürgerschaft gewähren.

An Exotics Geburtstag, dem 5. März 2025, verkündete der Inhaftierte gute Nachrichten: Marquez wurde nicht abgeschoben. "Wir haben noch 3 Monate, um an seinem Asylverfahren zu arbeiten oder Trumps Goldkarte zu bekommen. Danke Gott, Danke an den, der das möglich gemacht hat @realdonaldtrump."